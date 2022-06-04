Российские студенты займутся выявлением возможных мутаций коронавируса

Российские студенты займутся выявлением возможных мутаций коронавируса
Российские студенты займутся выявлением возможных мутаций коронавируса. Фото: Pexels

В России создали специальную платформу, где студенты будут выявлять новые возможные мутации коронавирусной инфекции на основе данных о течении болезни у уже заразившихся граждан.

Идея создания подобной платформы родилась в рамках проектно-образовательного интенсива. Об этом рассказали в пресс-службе Университета 2035, пишут РИА Новости.

Наставник команды, кандидат технических наук, Екатерина Новикова подчеркнула, что система позволит собирать деперсонализированную информацию о новых симптомах COVID-19 для последующего анализа и выявления возможных мутаций для дальнейшей борьбы с болезнью.

В размещенном на платформе опросе есть информация о поле и возрасте респондента, после чего следует блок вопросов по перенесенной симптоматике коронавируса. Сейчас команда проекта работает над усовершенствованием платформы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Мясников выразил свою позицию по поводу спада заболеваемости коронавирусной инфекцией.

коронавирус новые штаммы Россия студенты


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Портрет Хармса на Маяковского не удалось спасти от коммунальщиков
На Парашютной улице в Петербурге трехлетней малыш упал в ванну с кипятком
С полок петербургских магазинов испаряются продукты
В Петербурге пятиклассник попал в больницу из школьного лагеря после приема ...
Отели Петербурга испытывают нехватку гостей на период ПМЭФ
В Колпино охранник центра содействия семейного воспитания подозревается в ...
С 9 по 11 июня в Северной столице пройдет фестиваль цветов
После драки на Пулковском шоссе похититель брюк пришел в полицию с ранением ...