Российские студенты займутся выявлением возможных мутаций коронавируса

В России создали специальную платформу, где студенты будут выявлять новые возможные мутации коронавирусной инфекции на основе данных о течении болезни у уже заразившихся граждан.

Идея создания подобной платформы родилась в рамках проектно-образовательного интенсива. Об этом рассказали в пресс-службе Университета 2035, пишут РИА Новости.

Наставник команды, кандидат технических наук, Екатерина Новикова подчеркнула, что система позволит собирать деперсонализированную информацию о новых симптомах COVID-19 для последующего анализа и выявления возможных мутаций для дальнейшей борьбы с болезнью.

В размещенном на платформе опросе есть информация о поле и возрасте респондента, после чего следует блок вопросов по перенесенной симптоматике коронавируса. Сейчас команда проекта работает над усовершенствованием платформы.

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