В Петербурге людям с заболеванием сердца напомнили про бесплатные лекарства

В Петербурге людям с заболеванием сердца напомнили про бесплатные лекарства. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В Петербурге людям с заболеванием сердца напомнили про бесплатные лекарства. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Петербуржцам рассказали об изменения в программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 2019-2024 годы», а также напомнили, как гражданам с больным сердцем можно получить бесплатные лекарства.

В текущем году будет планируют усилить материально-техническую базу. Так ожидается обновление оборудования и закупка компьютерных томографов, функциональных кроватей. В медучреждениях должно появится до 400 единиц оборудования до 2024 года, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на заявление губернатора города Александра Беглова.

Также отмечается, что в этом году продлевается бесплатное обеспечение лекарствами людей с заболеваниями сердца. Для этой группы горожан бесплатные препараты будут доступны в течение двух лет с даты постановки диагноза.

По словам губернатора, в Петербурге есть все возможности для проведения экстренных ангиографических, томографических исследований и рентгенэндоваскулярных.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Петербурга планируют провести конкурс на заключение первого офсетного контракта, который будет связан с закупкой лекарств.