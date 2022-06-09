Биолог рассказал, что к юбилею Петра I в Ленобласти зацвела «Царская ягода»

Биолог рассказал, что к юбилею Петра I в Ленобласти зацвела &#171;Царская ягода&#187;
Биолог рассказал, что к юбилею Петра I в Ленобласти зацвела "Царская ягода". Фото: pxhere

В Ленинградской области начался сезон обильного цветения «Царской ягоды» — морошки. Известно, что сам Петр Великий очень любил ей полакомиться.

Ягода зацвела прямо к 350-летнему юбилею Петра I. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил биолог Павел Глазков. На предоставленных снимках видно множество цветочков, которые позже станут богатым урожаем.

Эксперт рассказал, что Петр Великий относился к морошке с почтением за ее целебные свойства. Так ягода получила статус «царского лакомства». Квасы, морсы и десерты на основе морошки в те времена также пользовались большой популярностью.

У морошки есть и другое название — северный апельсин, торфяная ягода, моховая смородина, болотный янтарь и арктическая малина. Глазков подчеркнул, что если ягода красная, то она еще не дозрела. Цвет готовой морошки — янтарно-желтый.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что панихида по Петру I прошла в Петропавловском соборе в день его рождения. Также на историческое место после освящения была установлена воссозданная мерная икона Петра I.

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