На юбилей Петра Великого его мраморную икону освятили в Петропавловском соборе

На юбилей Петра Великого его мраморную икону освятили в Петропавловском соборе. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

На юбилей Петра Великого его мраморную икону освятили в Петропавловском соборе. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Панихида по Петру I прошла в Петропавловском соборе в день его рождения.

На историческое место после освящения была установлена воссозданная мерная икона Петра I. В честь 350-летия основателя Петербурга ее воздвигли у захоронения первого российского императора в Петропавловском соборе. Об этом сообщает «78.ru».

На протяжении веков икона хранилась на своем законном месте, но в годы Великой Отечественной войны была утеряна.

В торжественной церемонии принимали участие представители правительства Северной столицы, которые отметили, что те времена в царской семье была традиция — дарить мерную икону ко дню крещения новорожденного. На иконе Петера был изображен святой апостол Петр, в честь которого крестили будущего императора.

По завершению церемонии участники возложили цветы к могиле Петра I.

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