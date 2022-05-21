В субботу Летний сад пригласит посетителей в Огород Петра Великого

Уже с сегодняшнего дня, 21 мая, в Летнем саду открывается боскет «Красный сад», который также известен под названием «Огород Петра Великого».

Выяснилось, что в «Красном саду» выращивали аптекарские травы и овощи, а во времена Петра Великого огород выполнял хозяйственный и декоративные функции. Об этом рассказали в группе «ВКонтакте» «Сады Русского музея».

Больше всего, как рассказали в группе, император любил душистые травы, например, руту, пижму, мяту. В этом же огороде в самый первый первый раз поселилась картошка, салат-латук и артишок.

В настоящее время в «Красном саду» представлены растения, которые выращивали при Петре I или были популярными в XVIII веке, также есть здесь прекрасные тюльпаны.

Сам Летний сад открылся после просушки в начале текущего месяца.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что «Ночь музеев-2022» стартует сегодня в Санкт-Петербурге. В этом году действуют некоторые правила и ограничения, с которыми необходимо ознакомиться перед посещением знаменательного события.