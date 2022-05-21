Как в этом году пройдет ночь музеев, и что смогут посетить жители, а также гости Петербурга

Как в этом году пройдет ночь музеев, и что смогут посетить жители и гости Петербурга. Фото: сайт "Ночь музеев"

Как в этом году пройдет ночь музеев, и что смогут посетить жители и гости Петербурга. Фото: сайт "Ночь музеев"

«Ночь музеев-2022» стартует сегодня в Северной столице. В этом году действуют некоторые правила и ограничения, с которыми необходимо ознакомиться перед посещением знаменательного события.

Как попасть

С 21 на 22 мая все желающие смогут принять участие в культурной программе, но по предварительной регистрации на площадки, количество которых ограничено для каждого гостя. Новое правило действует уже второй год. Однако для тех, кто не успел заранее решить, куда пойти в Ночь музеев, все же, есть решение.

Какие можно купить билеты

Билеты на мероприятие в 2022 году есть трех типов — в один музей за 150 рублей, три за 400 или в пять за 500. Купить их можно только через сеть на сайте акции. Ребенок до семи лет может пройти с родителем, который приобрел себе билет. Показать его можно как в распечатанном виде, так и в электронном через QR-код.

Куда сходить

На сайте «Ночи музеев» представлены все мероприятия, где на страничке покупки билетов можно посмотреть, где еще остались места. Так, например, можно посетить музыкальные марафоны, один из которых пройдет в Капелле. остались билеты на концерт в 19:00 «Точка отсчёта», на котором прозвучит музыка композитора Алексея Львова — автора гимна «Боже, царя храни», а также Чайковского и Бородина. На сцене — хор и оркестр Капеллы под управлением Владислава Чернушенко. В Большом зале Филармонии имени Д. Д. Шостаковича под утро прозвучит органный концерт. В «Органный хронограф от Петра Великого до наших дней» представят Баха, Мессиана, Чайковского и Свиридова. Закончится музыкальная подпорка Дашкевичем, Гребенщиковым, Цоем и Корнелюком. Еще одним вариантом утреннего «пробуждения» может стать изготовление лаптей у Нарвских Триумфальных ворот. Остается буквально несколько билетов, чтобы встретить рассвет на Уличном фестивале, на мастер-классах по ремеслам или в дружеском общении с участниками клуба военно-исторической реконструкции, знатоками Древнего Рима. В Военно-морском музее можно будет увидеть барочный балет «Малый Трианон» в программе «Действо о войне Северной». Все начнется в 19:00 программой «От Нарвы до Нотебурга». Уже в 20:00 в Библиотеке Лермонтова в 20:00 в рамках программы «Лекторий всяческих искусств» пройдет беседа-концерт с Владимиром Леви, участником записи «Аквариума» 1981 года и создателем группы «Тамбурин», участвовавшей в рок-клубовских фестивалях. Есть еще одно место, где в этом году продают свои билеты — это Эрмитаж. Более того, в ночь с 21 на 22 здесь представят особые программы, например, «путевки» в Зимний дворец Петра I, в Меншиковский дворец и в реставрационно-хранительский центр в Старой Деревне, где открывают выставку-событие к 20-летию выхода на экраны фильма Александра Сокурова «Русский ковчег».

Это далеко не все программы и музеи, на которые еще остались билеты. Более подробный список можно посмотреть на сайте мероприятия.

На чем добраться

В этом году важно помнить про транспорт: работать с 23:00 до 06:00 будут только автобусы. Метро будет работать по своему привычному расписанию, а мосты разведутся в положенное время. При этом будут действовать 4 автобусных маршрута: весь транспорт стартует от Исаакиевской площади со стороны Александровского сада и туда же вернется, пройдя по указанным точкам с музеями.

Ране gazeta.spb.ru писала, что в Ночь музеев в городе будут работать четыре автобусных маршрута: Центр -1 (до проспекта Стачек), Центр -2 (до Шпалерной улицы), Центр -3 (до площади Александра Невского) и Васильевский остров — Петроградская сторона (до Песочной набережной). Об этом сообщили в городском «Пассажиравтотрансе».