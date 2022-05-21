Как в этом году пройдет ночь музеев, и что смогут посетить жители, а также гости Петербурга

Как в этом году пройдет ночь музеев, и что смогут посетить жители, а также гости Петербурга
Как в этом году пройдет ночь музеев, и что смогут посетить жители и гости Петербурга. Фото: сайт "Ночь музеев"

«Ночь музеев-2022» стартует сегодня в Северной столице. В этом году действуют некоторые правила и ограничения, с которыми необходимо ознакомиться перед посещением знаменательного события.

Как попасть

С 21 на 22 мая все желающие смогут принять участие в культурной программе, но по предварительной регистрации на площадки, количество которых ограничено для каждого гостя. Новое правило действует уже второй год. Однако для тех, кто не успел заранее решить, куда пойти в Ночь музеев, все же, есть решение.

Какие можно купить билеты

Билеты на мероприятие в 2022 году есть трех типов — в один музей за 150 рублей, три за 400 или в пять за 500. Купить их можно только через сеть на сайте акции. Ребенок до семи лет может пройти с родителем, который приобрел себе билет. Показать его можно как в распечатанном виде, так и в электронном через QR-код.

В Большом зале Филармонии имени Д. Д. Шостаковича под утро прозвучит органный концерт. Фото: сайт «Ночь музеев»

Куда сходить

  1. На сайте «Ночи музеев» представлены все мероприятия, где на страничке покупки билетов можно посмотреть, где еще остались места. Так, например, можно посетить музыкальные марафоны, один из которых пройдет в Капелле. остались билеты на концерт в 19:00 «Точка отсчёта», на котором прозвучит музыка композитора Алексея Львова — автора гимна «Боже, царя храни», а также Чайковского и Бородина. На сцене — хор и оркестр Капеллы под управлением Владислава Чернушенко.
  2. В Большом зале Филармонии имени Д. Д. Шостаковича под утро прозвучит органный концерт. В «Органный хронограф от Петра Великого до наших дней» представят Баха, Мессиана, Чайковского и Свиридова. Закончится музыкальная подпорка Дашкевичем, Гребенщиковым, Цоем и Корнелюком. Еще одним вариантом утреннего «пробуждения» может стать изготовление лаптей у Нарвских Триумфальных ворот. Остается буквально несколько билетов, чтобы встретить рассвет на Уличном фестивале, на мастер-классах по ремеслам или в дружеском общении с участниками клуба военно-исторической реконструкции, знатоками Древнего Рима.
  3. В Военно-морском музее можно будет увидеть барочный балет «Малый Трианон» в программе «Действо о войне Северной». Все начнется в 19:00 программой «От Нарвы до Нотебурга».
  4. Уже в 20:00 в Библиотеке Лермонтова в 20:00 в рамках программы «Лекторий всяческих искусств» пройдет беседа-концерт с Владимиром Леви, участником записи «Аквариума» 1981 года и создателем группы «Тамбурин», участвовавшей в рок-клубовских фестивалях.
  5. Есть еще одно место, где в этом году продают свои билеты — это Эрмитаж. Более того, в ночь с 21 на 22 здесь представят особые программы, например, «путевки» в Зимний дворец Петра I, в Меншиковский дворец и в реставрационно-хранительский центр в Старой Деревне, где открывают выставку-событие к 20-летию выхода на экраны фильма Александра Сокурова «Русский ковчег».

Это далеко не все программы и музеи, на которые еще остались билеты. Более подробный список можно посмотреть на сайте мероприятия.

На чем добраться

В этом году важно помнить про транспорт: работать с 23:00 до 06:00 будут только автобусы. Метро будет работать по своему привычному расписанию, а мосты разведутся в положенное время. При этом будут действовать 4 автобусных маршрута: весь транспорт стартует от Исаакиевской площади со стороны Александровского сада и туда же вернется, пройдя по указанным точкам с музеями.

Ране gazeta.spb.ru писала, что в Ночь музеев в городе будут работать четыре автобусных маршрута: Центр -1 (до проспекта Стачек), Центр -2 (до Шпалерной улицы), Центр -3 (до площади Александра Невского) и Васильевский остров — Петроградская сторона (до Песочной набережной). Об этом сообщили в городском «Пассажиравтотрансе».

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