В Ночь музеев в Петербурге будут работать более 40 автобусов

Автобусы будут работать с 23:00 до 6:00. Фото: ГУП "Пассажиравтотранс"

Автобусы будут работать с 23:00 до 6:00. Фото: ГУП "Пассажиравтотранс"

Специальные автобусные маршруты будут развозить петербуржцев в Ночь музеев.

В ночь на 22 мая в Северной столице будет проходить Ночь музеев, во время которой горожане смогут по единому билету посетить концертные и выставочные залы, музеи и библиотеки.

В Ночь музеев в городе будут работать четыре автобусных маршрута: Центр -1 (до проспекта Стачек), Центр -2 (до Шпалерной улицы), Центр -3 (до площади Александра Невского) и Васильевский остров — Петроградская сторона (до Песочной набережной). Об этом сообщили в городском «Пассажиравтотрансе».

Маршруты будут пересекаться на Исаакиевской площади, чтобы петербуржцы могли сделать пересадку. Всего на линиях будут работать 45 автобусов.

Автобусы будут ходить с 23:00 до 6:00. Воспользоваться ими можно по единому билету мероприятия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в субботу в Петергофе состоится традиционный праздник фонтанов.