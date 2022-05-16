В субботу в Петергофе состоится традиционный праздник фонтанов

В субботу, 21 мая, в Петергофе состоится традиционный Весенний праздник фонтанов – светомузыкальное пиротехническое представление на Большом каскаде.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, предстоящий праздник фонтанов посвятили 350-летию со дня рождения Петра Великого. Зрителям театрального действия расскажут о свершениях первого российского императора и важных местах, связанных с деяниями Петра I.

Для гостей выступят солисты петербургских оперных театров, танцевальные и театральные коллективы. Праздник завершится пуском фонтана «Самсон» и пиротехническими залпами.

Мероприятие начнется в Нижнем Парке в 13:00. Посетить праздник можно по обычным входным билетам в Нижний парк.

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