Парные скульптуры львов вернут в Московский парк Победы

Спустя 40 лет в Московский парк Победы вернутся парные скульптуры львов. Их планируют установить предстоящим летом.
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, два новых льва поселятся на берегу Квадратных прудов, где они стояли до 1980-х годов. Все эти годы на их месте были только два постамента.
По словам руководителя проекта Дениса Трещева, материал для воссоздания используется тот же, что был изначально — путиловский известняк. Сейчас скульпторы заняты изготовлением формы будущих скульптур для заливки материала.
Отмечается, что эти монументы особенные — это последняя копия знаменитых венецианских львов, установленная в Петербурге.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге может появиться памятник барону Мюнхгаузену. Авторы проекта уже два года отстаивают идею его создания.