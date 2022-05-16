Парные скульптуры львов вернут в Московский парк Победы

Спустя 40 лет в Московский парк Победы вернутся парные скульптуры львов. Их планируют установить предстоящим летом.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, два новых льва поселятся на берегу Квадратных прудов, где они стояли до 1980-х годов. Все эти годы на их месте были только два постамента.

По словам руководителя проекта Дениса Трещева, материал для воссоздания используется тот же, что был изначально — путиловский известняк. Сейчас скульпторы заняты изготовлением формы будущих скульптур для заливки материала.

Отмечается, что эти монументы особенные — это последняя копия знаменитых венецианских львов, установленная в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге может появиться памятник барону Мюнхгаузену. Авторы проекта уже два года отстаивают идею его создания.