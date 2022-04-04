В Петербурге может появиться памятник барону Мюнхгаузену

Памятник может появиться в Летнем саду. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Памятник может появиться в Летнем саду. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В центре Петербурга могут поставить памятник барону Мюнхгаузену — авторы проекта уже два года отстаивают идею его создания.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, скульптор Михаил Попов сейчас работает над глиняным эскизом памятника Мюнхгаузену, который радуется, что нашел перчатку Петра Первого.

Архитектор Дмитрий Лагутин рассказал, что просто так найти императорскую перчатку барон бы не смог — он соорудил удочку из подручных ружья и веточки. Перчатка Петра Первого оказалась в щуке.

По словам авторов проекта, такой памятник хорошо бы смотрелся напротив дворца в Летнем саду. Тут правитель и впрямь мог обронить перчатку в воду Фонтанки.

Архитектор и скульптор надеются, что город оценит их подарок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге 300-летний дуб в заказнике у Финского залива признали памятником живой природы.