В Петербурге 300-летний дуб в заказнике у Финского залива признали памятником живой природы

В Петербурге 300-летний дуб в заказнике у Финского залива признали памятником живой природы. Фото: пресс-служба Смольного

В Петербурге 300-летний дуб в заказнике у Финского залива признали памятником живой природы. Фото: пресс-служба Смольного

На территории заказника «Северное побережье Невской губы» растет дуб, которому исполнилось уже 300 лет. Дерево получило статус памятника живой природы.

Дуб в заказнике у Финского залива включен в реестр старовозрастных деревьев России под номером 489. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Чтобы включить дуб в реестр, заказник посетили эксперты, оценившие физическое состояние дерева и его ценность по критериям, среди которых возраст и величественный внешний вид дерева, размеры ствола и кроны, а также существующие отсылки к историческим фактам.

Интересно то, что в первой половине 18 века неподалеку от места произрастания дуба располагалась усадьба «Ближние Дубки», которая являлась одним из путевых дворцов императора Петра I по дороге из Петербурга в Сестрорецк и Кронштадт. Также дерево располагается на территории детской экологической тропы «У Лукоморья», которая была открыта в сентябре 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге у метро сотрудники Росприроднадзора не дали женщине осуществить продажу подснежников, занесенных в красную книгу.