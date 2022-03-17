У метро «Владимирская» женщина продавала 150 букетов подснежников, занесенных в красную книгу

У метро &#171;Владимирская&#187; женщина продавала 150 букетов подснежников, занесенных в красную книгу
У метро "Владимирская" женщина продавала 150 букетов подснежников, занесенных в красную книгу. Фото: пресс-служба Росприроднадзора

В Санкт-Петербурге сотрудники Росприроднадзора не дали женщине осуществить продажу цветов, занесенных в красную книгу.

У станции метро «Владимирская» женщина собралась продать порядка 150 букетов подснежников, которые занесены в красную книгу. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Каждый из букетов оценивался женщиной в 200 рублей. Предполагается, что растения завезли с юга России. Их образцы направлена на экспертизу, чтобы определить видовую принадлежность, отметили в ведомстве.

Было возбуждено административное дело по факту уничтожения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. В дальнейшем специалисты рассчитают суммы ущерба, который был причинен собирателями и продавцами цветов.

В Росприроднадзоре напомнили, что административная ответственность предусмотрена не только за сбор и торговлю, но и приобретение цветов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на улицах Петербурга столицы обнаружили редкую краснокожую серую куропатку, которая занесена в Красную книгу.

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