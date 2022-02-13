В Невском районе Петербурга заметили краснокожую серую куропатку, занесенную в Красную книгу

В Невском районе Петербурга заметили краснокожую серую куропатку, занесенную в Красную книгу
В Невском районе Петербурга заметили краснокожую серую куропатку, занесенную в Красную книгу. Фото: группа "ВКонтакте"/"Каждой твари по паре"

В субботу, 12 февраля, на улицах Северной столицы обнаружили редкую краснокожую серую куропатку, которая занесена в Красную книгу.

Птичка поселилась в Невском районе Петербурга. Ее заметил житель города Павел Глазков, который рассказал об этом в группе «ВКонтакте» «Каждой твари по паре».

Петербуржец рассказал, что этот вид птиц считается очень редким. Однако краснокожая серая куропатка считается достаточно социальной птицей, — птицы всегда живут стаями. Только весной некоторые особи уходят, чтобы заняться своим потомством.

Но в Невском районе поселился одинокий самец. Каким образом он там оказался, и где его друзья, пока не понятно. Но птица не теряет силы духа: знакомится с другими видами пернатых, — сизыми голубями. На груди у птицы яркое коричневое пятно, которое и указывает на пол особи.

Отмечается, что в Санкт-Петербурге и Ленобласти есть всего два вида куропаток: среднерусская белая, находящаяся на грани вымирания, и серая.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Купчино спасли травмированного краснокнижную хищную птицу, которую заметил местный житель.

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