Житель Купчино спас травмированного краснокнижного сокола

В Купчино спасли травмированного краснокнижную хищную птицу. Пернатого заметил местный житель.

В Комитет по природопользованию обратился житель Купчино, обнаруживший раненого сокола (дербника).Крылатого обитателя доставили в госпиталь для птиц.

Как сообщили в пресс-службе комитета, у сокола диагностировали различные травмы, которые, вероятнее всего, стали последствием столкновения с препятствием во время неудачной охоты. Также птица была дезориентирована.

Сокола будут лечить. После выздоровления сокола отпустят в естественную среду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что некоторые птицы остаются на зиму в Петербурге, и, чтобы помочь им выжить во время холодов, горожане подкармливают пернатых разными вкусностями. Зимнюю подкормку принято начинать в День Зиновия Синичника — 12 ноября. Черным хлебом, испорченными семенами подсолнечника, остатками блюд кормить птиц нельзя.