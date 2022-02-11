Житель Купчино спас травмированного краснокнижного сокола

Житель Купчино спас травмированного краснокнижного сокола
Экологическая служба помогла раненой хищной птице. Фото: Комитет по природопользованию

В Купчино спасли травмированного краснокнижную хищную птицу. Пернатого заметил местный житель.

В Комитет по природопользованию обратился житель Купчино, обнаруживший раненого сокола (дербника).Крылатого обитателя доставили в госпиталь для птиц.

Как сообщили в пресс-службе комитета, у сокола диагностировали различные травмы, которые, вероятнее всего, стали последствием столкновения с препятствием во время неудачной охоты. Также птица была дезориентирована.

Сокола будут лечить. После выздоровления сокола отпустят в естественную среду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что некоторые птицы остаются на зиму в Петербурге, и, чтобы помочь им выжить во время холодов, горожане подкармливают пернатых разными вкусностями. Зимнюю подкормку принято начинать в День Зиновия Синичника — 12 ноября. Черным хлебом, испорченными семенами подсолнечника, остатками блюд кормить птиц нельзя.

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Житель Купчино спас травмированного краснокнижного сокола
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