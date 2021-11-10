Специалисты рассказали, как правильно кормить петербургских птиц зимой

Специалисты рассказали, как правильно кормить петербургских птиц зимой
Специалисты рассказали, как правильно кормить петербургских птиц зимой. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Некоторые птицы остаются на зиму в Петербурге, и, чтобы помочь им выжить во время холодов, горожане подкармливают пернатых разными вкусностями. Зимнюю подкормку принято начинать в День Зиновия Синичника — 12 ноября.

В пресс-службе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологический безопасности рассказали, чем лучше всего кормить пернатых во время поздней осени, зимы и ранней весны.

Естественные корма для птиц с конца ноября до конца марта становятся малодоступными, поэтому горожане делают специальные кормушки и подбирают для пернатых корм сами. Важно выбирать правильные продукты, например, семена подсолнечника, которые являются универсальный подкормкой для большинства видов птиц. Можно использовать как неочищенные, так и очищенные, но не жареные и не соленые. Также птиц можно кормить орехами, несоленым свиным салом, замороженными или сухими ягодами рябины, свежими яблоками.

А вот черный хлеб, испорченными семена подсолнечника, остатками блюд кормить птиц нельзя.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцы, испытывающие теплые чувства по отношению к птицам, с завидным постоянством продолжают делиться захватывающими кадрами пернатых, так в парке Интернационалистов была замечена была ворона.

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