Белая ворона под моим окном: странные птицы, замеченные в Петербурге

Белая ворона под моим окном: странные птицы, замеченные в Петербурге
Белую ворону необычного окраса заметили в Купчино. Фото: скриншот «ВКонтакте» "Каждой твари по паре/Павел Глазков".

Петербуржцы, испытывающие теплые чувства по отношению к птицам, с завидным постоянством продолжают делиться захватывающими кадрами пернатых. Внимательным и терпеливым горожанам иногда удается сделать довольно редкие снимки.

Кандидат биологических наук и журналист Павел Глазков в своем блоге «Вконтакте» рассказал о птице, чей внешний вид сильно отличается от ее сородичей. Речь идет о белой вороне. Пернатая была замечена в парке Интернационалистов в Петербурге. Есть информация, что необычная птица на территории зеленых насаждений вовсе не одна, у нее есть «подруга по несчастью», точно такая же белая ворона. Часто птицы необычного окраса подвергаются гонениям со стороны своих сородичей.

В конце весны этого года жители Приморского района отвоевали осоеда, который никак не мог скрыться от напавших на него ворон. Пришлось обращаться в мобильную экологическую дежурную службу. Несмотря на то, что птица хищница и является довольно крупной, ее одолели вороны. Изнеможенного осоеда привезли в ветеринарную клинику, где обнаружили у него целый ряд болезней.

Птица была сильно измождена, также у неё нашли ряд заболеваний. Фото: Комитета по природопользованию

Еще в апреле жители города на Неве заметили ничего не стесняющуюся птицу. Кряква расположилась у метро и решила начать высиживать яйца прямо на клумбе. Пернатую ничуть не смущали на толпы людей, ни шум. Отмечалось, что птица чувствовала себя в выбранном месте комфортно.

Кряква высиживает птенцов 4 недели. Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Уже осенью в Красносельском районе Петербурга на себя обратила внимание женщина, выгуливающая никого иного, как ворона по имени Мерлин. Птица была, как полагается домашнему животному, на поводке. Ворон, так и норовивший что-нибудь украсть, попал в кадр, когда разгуливал по тротуару.

Ворон норовит что-нибудь украсть. Фото: скриншот ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В Петербурге еще стояли морозы, когда фотограф Антон Кубышкин заметил самую крупную птицу Балтики. Орлан-белохвост довольно редок и занесен в Красную книгу России. Чаще всего орлан-белохвост встречается в Каспии, Забайкалье и Карелии.

Встретить птицу — большая удача. Фото: скриншот Вконтакте

В марте месяце фотографу из Северной столицы удалось сфотографировать одну из самых маленьких сов. Воробьиного сыча, занесенного в Красную книгу, заметили в Петродворцовом районе. Ситуация, в которой «поймали» птицу, была довольно пикантная. Малыш сидел на ветке дерева с мышкой в когтях. Хвостатая в два раза меньше самой птицы.

Воробьиного сыча заметили на ветке дерева. Фото: скриншот «Совы и дневные хищные птицы/Северо-Запад России»

Ранее Gazeta.SPb писала, что в Петербурге заметили редкую птицу. Малая поганка плавала на Синопской набережной.

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