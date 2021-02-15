В Петербурге заметили редкую птицу

В Петербурге заметили редкую птицу
Птицу можно увидеть разве что зимой. Фото: скриншот Вконтакте

Малая поганка плавала на Синопской набережной.

В Санкт-Петербурге заметили редкую птицу – малую поганку. Об этом сегодня, 15 февраля, рассказал фотограф в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Птицы СПб и России».

Автор поста отмечают, что увидел пернатую на Синопской набережной. Она плавала и ловила рыбу, так что у прохожего появилась возможность сделать несколько кадров. Отмечается, что малую поганку можно встретиться разве что зимой, летом она редкая гостя в Петербурге. Про птицу известно, что она любит плавать и плотно поесть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гатчине на озере заметили редкую птицу. Автор поста отметил, что впервые встретил этой зимой молодого бургомистра. Фотограф подчеркнул, что птица выглядит увеличенной копии молодой полярной чайки.

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новости СПб птица синопская набережная


 

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