В Гатчине на озере заметили редкую птицу

В Гатчине на озере заметили редкую птицу
Бургомистр редко встречается в наших краях. Фото: Птицы СПб и России / Вячеслав Заметня

В водоеме поселился бургомистр, которого нечасто встретишь на территории Петербурга и Ленобласти.

На Белом озере в Дворцовом парке Гатчины заметили очень редкую большую полярную чайку, которую также называют бургомистр. Своими наблюдениями поделился фотограф в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Птицы СПб и России».

Он отметил, что впервые встретил этой зимой молодого бургомистра. Фотограф подчеркнул, что птица выглядит увеличенной копии молодой полярной чайки.

Напоминаем, что довольно часто бургомистры проживают в Европе, Азии и Америке. Им нравится селиться на скалистых побережьях, иногда их можно встретить в приморских частях тундры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гатчине заметили редкую чайку: она впервые посетила Ленобласть. Полярная чайка посетила Гатчинский дворцовый парк.

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