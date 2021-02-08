В Гатчине на озере заметили редкую птицу

Бургомистр редко встречается в наших краях. Фото: Птицы СПб и России / Вячеслав Заметня

Бургомистр редко встречается в наших краях. Фото: Птицы СПб и России / Вячеслав Заметня

В водоеме поселился бургомистр, которого нечасто встретишь на территории Петербурга и Ленобласти.

На Белом озере в Дворцовом парке Гатчины заметили очень редкую большую полярную чайку, которую также называют бургомистр. Своими наблюдениями поделился фотограф в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Птицы СПб и России».

Он отметил, что впервые встретил этой зимой молодого бургомистра. Фотограф подчеркнул, что птица выглядит увеличенной копии молодой полярной чайки.

Напоминаем, что довольно часто бургомистры проживают в Европе, Азии и Америке. Им нравится селиться на скалистых побережьях, иногда их можно встретить в приморских частях тундры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гатчине заметили редкую чайку: она впервые посетила Ленобласть. Полярная чайка посетила Гатчинский дворцовый парк.