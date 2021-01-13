В Гатчине заметили редкую чайку: она впервые посетила Ленобласть

Необычную чайку заметили в окружении других птиц. Фото: скриншот Вконтакте / Птицы СПб и России

Необычную чайку заметили в окружении других птиц. Фото: скриншот Вконтакте / Птицы СПб и России

Полярная чайка посетила Гатчинский дворцовый парк.

В Ленинградской области сегодня, 13 января, заметили редкую для России полярную чайку. Ее увидели в Гатчинском дворцовом парке на Белом озере в окружении друг птиц. О гостье рассказал один из очевидцев в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Птицы СПб и России».

Он отметил, что ни разу не встречал редкую чайку на территории региона. Мужчина запечатлел птицу и поделился снимками с другими пользователями в качестве новогоднего подарка.

«Эта чайка средних размеров, очень похожа на бургомистра, но гораздо мельче, с более округлой головой и относительно слабым клювом. Размером примерно с клушу (даже меньше нашей обычной серебристой чайки)»,

— рассказал автор фото Вячеслав Заметня.

Известно, что полярную чайку с большей вероятностью можно встретить на территории Канадского арктического архипелага, Гренландии, Исландии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Елагином острове заметили птиц-цыган.