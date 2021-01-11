На Елагином острове заметили птиц-цыган

На Елагином острове заметили птиц-цыган
Пернатых запечатлел петербургский фотограф Антон Кубышкин. Фото: "Птицы СПб и России" во "ВКонтакте"

На Елагином острове заметили клестов, ловко раскусывающих шишки ради вкусных семян. Они вынуждены постоянно менять места обитания в поисках пищи.

Пернатых запечатлел петербургский фотограф Антон Кубышкин, который поделился сделанными кадрами в группе «Птицы СПб и России» социальной сети «ВКонтакте». Основу питания птиц составляют семена елей, а семена пихт, сосен и лиственниц являются лишь дополнением к основному корму

В Петербурге и в Ленобласти клесты появляются примерно один раз в 3-4 года. Именно поэтому орнитологи прозвали их «цыганами».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, чем запрещено кормить птиц зимой. В это время им необходимо гораздо больше пищи для поддержания жизни.

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