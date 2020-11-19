Петербуржцам рассказали, чем запрещено кормить птиц зимой

Зимой птицы нуждаются в помощи. Жителям Петербурга рассказали, чем можно кормить пернатых в холодное время года.

Нелегкий период для птиц наступает с ноября по конец марта. В этот время им необходимо гораздо больше пищи для поддержания жизни, но естественные корма становятся недоступными – насекомые спрятаны в почве, семена и ягоды скрыты под слоем снега.

Как сообщил комитет по природопользованию города, универсальным кормом для большинства посетителей кормушек являются семена подсолнечника. Также птиц можно кормить очищенными орехами, арахисом, зерновыми смесями для канареек и попугаев, пшеном, несоленым свиным салом, ягодами рябины и яблоками.

Нельзя кормить птиц хлебом, испорченными, жареными, солеными и сладкими орехами, а также острыми, солеными и копчеными продуктами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что биолог в Петербурге рассказал о птицах, вьющих гнезда в виде варежек. Свои гнезда эти птички чаще всего вьют на ветках берез или ив, неподалеку от водоемов.