Биолог в Петербурге рассказал о птицах, вьющих гнезда в виде варежек

Биолог в Петербурге рассказал о птицах, вьющих гнезда в виде варежек
Примечательно, что ремез используют гнезда единожды: после воспитания потомства птицы покидают "варежку". Фото: YouTube/Каждой твари по паре

Биолог из Петербурга Павел Глазков рассказал о краснокнижный птице, обитающей на территории Петербурга и Ленобласти, — ремезе.

Эта птичка имеет две отличительные особенности, по которым её легко узнать: угольно-черную «маску» вокруг глаз и гнёзда необычной формы, в виде варежек. Ремез — очень маленькая птица, в два раза меньше, чем воробей. Свои гнезда эти птички чаще всего вьют на ветках берез или ив, неподалеку от водоемов.

В качестве стройматериала самец ремесла использует тростник, травинки, листья и пух. Павел Глазков отмечает, что птица обматывает березовую ветку также, как раньше накручивали шерсть на веретено для создания нитей. При этом заботливый строитель каждое яйцо обматывает аналогичным образом, чтобы максимально обезопасить будущее потомство. Друг к другу птицы не столь внимательны: после появления на свет птенцов один из партнеров навсегда оставляет дом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга спасли краснокнижную птицу, осоеда.

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