В Приморском районе краснокнижного осоеда спасли от стаи ворон

В Приморском районе краснокнижного осоеда спасли от стаи ворон
Птица была сильно измождена, также у неё нашли ряд заболеваний. Фото: Комитета по природопользованию

Жители Приморского района спасли осоеда, включенного в Красную книгу Петербурга. Птица не могла улететь из-за напавших на нее ворон.

Прохожие обратились за помощью в мобильную экологическую дежурную служу. Они заявили, что заметили крупную хищную птицу, которую окружили вороны.

Как сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, прибывшие экологи осмотрели осоеда, ран на нем не нашли, однако птица была сильно измождена. В ветеринарной клинике у хищника выявили ряд заболеваний.

Сейчас осоед находится под наблюдением специалистов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что краснокнижную птицу с добычей в когтях засняли в Петергофе.

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