Краснокнижную птицу с добычей в когтях засняли в Петергофе

Петербургскому фотографу посчастливилось сделать удачный кадр в Петродворцовом районе. В объектив его камеры попала одна из самых маленьких сов — краснокнижный воробьиный сыч.

Снимок редкой птицы появился в группе «Совы и дневные хищные птицы/Северо-Запад России» в соцсети «ВКонтакте». Воробьиного сыча заметили на ветке дерева, где он сидел мышкой в когтях, которая в два раза меньше самой птицы.

Эти птицы занесены в Красную книгу в некоторых российских регионах. Длина его тела составляет около 15-19 сантиметров, а размах крыльев может достигать 40 сантиметров. Воробьиный сыч обычно охотится в светлое время суток. В основном он питается грызунами и мелкими птицами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Петербурга заметили подснежники в первый день весны.