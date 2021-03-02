Жители Петербурга заметили подснежники в первый день весны

Жители Петербурга заметили подснежники в первый день весны
Первые подснежники на проспекте Космонавтов. Фото: скриншот "Московский район, Санкт-Петербург"

В Петербурге жители города поделились в соцсетях фотографиями первых вестников наступившей весны, причем сделаны они были сразу после окончания календарной зимы.

Фотографии подснежников опубликовали в группе «Московский район. Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Первые весенние цветы были замечены на проспекте Космонавтов, а также в Ботаническом саду.

Также петербуржцы обнаружили подснежники на Варшавской улице. В комментариях горожане радуются приходу долгожданной весны, которая сменит зиму, выдавшуюся суровой и снежной в этом году.

Однако, по данным синоптиков, наслаждаться теплой погодой еще рано — уже на этих выходных в Петербурге похолодает до минус 10 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам пообещали аномально теплую погоду в начале весны.

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