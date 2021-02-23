В Петербурге заметили самую крупную птицу Балтики

Птица довольно редкая, так что встретить ее – большая удача.

Фотограф Антон Кубышкин рассказал о встрече с самой крупной птицей Балтики – орланом-белохвостом. Он отметил, что увидел пернатого на побережье Финского залива сегодня, 23 февраля. Снимками фотограф поделился в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Птицы СПб и России».

Кубышкин отметил, что сначала нашел только чаек, а затем заметил орлана-белохвоста. Эту встречу фотограф назвал отличным подарком на праздник. Известно, что птица довольно редкая и занесена в Красную книгу России. Чаще всего орлана-белохвоста можно увидеть в Каспии, Забайкалье, Карелии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге заметили редкую птицу.