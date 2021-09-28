В Красносельском районе выгуливали ворона Мерлина

На необычного домашнего питомца обратил внимание прохожий.

В Красносельском районе сегодня, 28 сентября, выгуливали не совсем типичного домашнего питомца. Ни кошку, ни собаку, а черного ворона. Своими наблюдениями поделился прохожий в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На видеозаписи, угодившей в сеть, запечатлен ворон, разгуливающий по тротуару. За ним присматривает женщина, которая рассказала, что птицу зовут Мерлин. Ворон внимательно наблюдает за прохожими и норовит что-нибудь у них украсть, поэтому стоит быть внимательнее.

Чтобы Мерлин не улетел и не сбежал, на него надет специальный поводок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что белую ворону заметили в парке Интернационалистов. Осенью в городе насчитывается до 300 тысяч особей ворон.