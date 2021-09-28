Белую ворону заметили в парке Интернационалистов

Осенью в городе насчитывается до 300 тысяч особей ворон. Фото: pixabay.com

Осенью в городе насчитывается до 300 тысяч особей ворон. Фото: pixabay.com

Сегодня, 28 сентября жители Фрунзенского района заметили белую ворону в парке Интернационалистов. Лишь голова птицы была черной.

Другие вороны нормально отнеслись к необычному сородичу. Она же немного держится в стороне. По словам петербуржцев, белую ворону впервые замечают в парке Интернационалистов. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Биолог Павел Глазков обратил внимание на то, что белая ворона очень редко встречается в Северной столице. Он назвал ее частичным альбиносом.

Осенью в городе насчитывается до 300 тысяч особей ворон.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленинградский зоопарк объявил об окончании сбора даров осени для своих питомцев в 2021 году. Петербуржцы пожертвовали 700 кг продуктов. В качестве даров осени горожане передали животным сезонные овощи, фрукты, шишки, мох и кору деревьев.