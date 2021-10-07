Белую ворону заметили в парке Интернационалистов

Белую ворону заметили в парке Интернационалистов
Ворону необычного окраса заметили в Купчино. Фото: скриншот «ВКонтакте» "Каждой твари по паре/Павел Глазков".

Ворону белого окраса заметили в парке Интернационалистов.

Фотографиями птицы необычного окраса поделился кандидат биологических наук и журналист Павел Глазков в своем блоге во «Вконтакте». По его словам, в парке Интернационалистов обитает белая ворона, а по некоторым данным — две.

«В окрасе альбиноса полностью отсутствует пигмент, а главное отличие альбиноса – это красные глаза», — написал специалист.

В Северной столице описаны единичные случаи отклонения в окрасе ворон, так как они редки в природе.Часто птицы необычного окраса подвергаются гонениям со стороны своих сородичей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красносельском районе выгуливали ворона Мерлина. На необычного домашнего питомца обратил внимание прохожий.

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