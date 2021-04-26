В Петербурге у метро заметили крякву, высиживающую яйца на клумбе

В Петербурге у метро заметили крякву, высиживающую яйца на клумбе
Кряква высиживает птенцов 4 недели. Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Птица выбрала необычное место для того, чтобы свить гнездо, но ее ничего не смущает.

В Санкт-Петербурге заметили крякву, которая решила высиживать яйца на клумбе у одной из станций метро. Об этом рассказал зоолог, автор проекта «Каждой твари по паре».

Он отметил, что птица чувствует себя в выбранном месте комфортно, несмотря на шум и большие потоки людей. Кряквы строят гнезда из сухих веток, а застилают его пухом, выщипанным из груди. В кладке обычно до 12 яиц. На то, чтобы из них вылупились птенцы, уйдет около четырех недель.

Зоолог рассказал, что после появления на свет, утята должны будут обсохнуть, а затем они смогут следовать повсюду за своей мамой. Вместе они отправятся к водоему, где им предстоит встретиться в том числе со своим главным врагом – серыми воронами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербург начали возвращаться перелетные птицы.

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