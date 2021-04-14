В Петербург начали возвращаться перелетные птицы

В Петербург начали возвращаться перелетные птицы
Птицы начинают возвращаться в город. Фото: pixabay.com/

Они будут возвращаться из мест зимовок в течение трех месяцев.

В Санкт-Петербург начали возвращаться перелетные птицы из мест зимовок. Весь процесс может занять около трех месяцев, о чем сегодня, 14 апреля, сообщили в ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга».

Известно, что сроки возвращения зависят от погодных условий, таяния снега и ледовой обстановки на водоемах. Первыми в город вернулись скворцы, они начали появляться на улицах в марте. Позже объявляются грачи, трясогузки, зяблики, крапивники и другие.

Некоторым птицам предстоит проделать большой путь, прежде чем они вернутся в Петербург. Из ждут летом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вымирающий вид птиц в Австралии начал забывать свои песни.

Зимовка новости СПб птицы


 

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