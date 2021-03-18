Вымирающий вид птиц в Австралии начал забывать свои песни

Вымирающий вид птиц в Австралии начал забывать свои песни
Бородавчатые медососы живут в Восточной Австралии. Фото: Википедия

Исчезающие австралийские птицы — бородавчатые медососы — начали копировать трели других видов, поскольку забывают свои песни.

К печальному выводу пришел Росс Крейтс, специалист Австралийского Национального университета в Канберре, и его помощники. Они насчитали более сотни самцов бородатых медососов, примерно 27% из которых поют песни, не характерные для их вида. При этом около 12% переняли трели других птиц.

Причиной такого поведения ученые называют отсутствие представителей старшего поколения, которые должны обучать молодняк, пишет журнал Nature. Потеря собственных песен, между тем, может ускорить вымирание медососов, поскольку они борются за территорию с более крупными видами, а отсутствие «опознавательных» звуков мешает им найти пару для размножения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе заметили краснокнижную птицу с добычей в когтях.

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