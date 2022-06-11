В Петербурге к осени прогнозируется закрытие части аптек

Выяснилось, что каждая пятая петербургская аптека может обанкротиться.

Уже к осени в городе может стать меньше аптек. Фармацевтические аналитики считают, что ужесточение условий по товарным кредитам от иностранных поставщиков и сокращение объема поставок от зарубежных фармацевтических компаний сильно повлияли на финансовое положение аптек в Петербурге. В результате может произойти сокращение количества аптек на 20%. Об этом сообщает «РБК» .

Отмечается, что большое количество аптек живет на товарные кредит, не имея при этом прибыли. У части аптек сейчас возникли кассовые разрывы, заявил коммерческий директор Solofarm Сергей Трифонов.

«Дистрибьюторы, другие игроки рынка больше ее имеют длинного рычага по финансированию», — заметил эксперт.

Предполагается, что через максимум 5 месяцев аптеки будут переживать трудные времена. Небольшие сети могут обанкротиться уже в начале осени.

По данным RNC Pharma на 1 апреля текущего года, в городе насчитывается 62 аптечные сети, которые управляют 2044 аптеками. К концу года, по негативным прогнозам, число аптек может сократиться до 1,6 тысяч.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жителям Петербурга рассказали об изменения в программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 2019-2024 годы», а также напомнили, как гражданам с больным сердцем можно получить бесплатные лекарства.