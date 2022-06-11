Губернатор Ленобласти 11 июня провел совещание с администрацией Енакиево

Сегодня, 11 июня, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел совещание с администрацией подшефного Ленобласти города Енакиево.

В ходе встречи на обсуждение был вынесен ряд важных вопросов по восстановлению инфраструктуры города. Администрацию Енакиево возглавляет Роман Храменков. О встрече представителей двух регионов рассказал телеканал «ЛенТВ24».

Специальный корреспондент телеканала Валерий Фенев также рассказал, что сейчас в городе, прежде всего, будут вестись работы по восстановлению разбитых дорог и водоснабжения. Планируется, что материалы для работ закупят в ДНР, но что-то придется приобрести и в России.

За счет поставок из Ленобласти в городе обновят освещение. На совещании также обсудили решение транспортного вопроса. В настоящее время в Енакиево пришли первые ПАЗы, а в дальнейшем намечены поставки автобусов. Кроме того согласовывается поставка трамвайных вагонов, а в городе начнут проводить укладку новых рельс.

Разрушенные здания постепенно будут подвержены реконструкции, в школы и больницы привезут новое оборудование. На сегодняшний день в Енакиево доставили медоборудование, например, аппараты УЗИ, стоматологические кресла. Все это вышло на сумму 50 миллионов рублей. В школы уже привезли учебники, интерактивные доски и компьютерное оборудование.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что губернатор Ленобласти, которая взяла шефство над донецким Енакиево, прибыл в город.