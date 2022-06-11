Делегацию в подшефный Ленобласти город Енакиево возглавил Дрозденко

Делегацию в подшефный Ленобласти город Енакиево возглавил Дрозденко
Делегацию в подшефный Ленобласти город Енакиево возглавил Дрозденко. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Губернатор Ленинградской области, которая взяла шефство над донецким Енакиево, прибыл в город.

По словам Дрозденко, для того, чтобы восстановить регион понадобится немало средств и инвестиций. Об этом пишет телеканал «Лен ТВ24».

По словам губернатора Ленобласти, Енакиево — красивый город.

«Понятно, что требуются инвестиции серьезные, потому что я вижу, что в последние годы не до инвестиций было, хотя очень чистенько, несмотря на завод», — заметил Дрозденко.

Также глава 47 региона прокомментировал хорошую работу коммунальных служб в городе. Ленинградская область отправила уже около 200 тонн гуманитарного груза. В настоящий момент идет работа над восстановлением объектов гражданской и социальной инфраструктуры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Дрозденко, решая рабочие вопросы в городе Енакиево, посетил стадион «Союз-3» и трамвайный парк.

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