Делегацию в подшефный Ленобласти город Енакиево возглавил Дрозденко

Губернатор Ленинградской области, которая взяла шефство над донецким Енакиево, прибыл в город.

По словам Дрозденко, для того, чтобы восстановить регион понадобится немало средств и инвестиций. Об этом пишет телеканал «Лен ТВ24».

По словам губернатора Ленобласти, Енакиево — красивый город.

«Понятно, что требуются инвестиции серьезные, потому что я вижу, что в последние годы не до инвестиций было, хотя очень чистенько, несмотря на завод», — заметил Дрозденко.

Также глава 47 региона прокомментировал хорошую работу коммунальных служб в городе. Ленинградская область отправила уже около 200 тонн гуманитарного груза. В настоящий момент идет работа над восстановлением объектов гражданской и социальной инфраструктуры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Дрозденко, решая рабочие вопросы в городе Енакиево, посетил стадион «Союз-3» и трамвайный парк.