Дрозденко посетил стадион «Союз-3» и трамвайный парк в Енакиево

Дрозденко посетил стадион "Союз-3" и трамвайный парк в Енакиево. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Дрозденко посетил стадион "Союз-3" и трамвайный парк в Енакиево. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе решения рабочих вопросов в городе Енакиево посетил стадион «Союз-3» и трамвайный парк.

На «Союз-3» тренируется мотобольная команда «Металлург», которая была собрана более 50 лет назад. Ее организатором выступил лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Береговой, рассказывает телеканал «Лен ТВ24».

В настоящий момент «Союз-3» действует как историческое место для спорта. На стадионе проходили мотобольные матчи даже несмотря на войну.

Перед тем, как посетить стадион, Дрозденко побывал в енакиевском трамвайном парке на 30 вагонов, сейчас там на ходу только 8. Ленобласть возьмется оказать возможную помощь, чтобы парк смогли восстановить.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Дрозденко отметил 10-летний юбилей на посту губернатора Ленинградской области.