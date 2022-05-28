Сергей Перминов поздравил Дрозденко с 10-летием на посту губернатора Ленобласти

Перминов поздравил Дрозденко с круглой датой на посту главы 47 региона. Фото: пресс-служба Перминова

Перминов поздравил Дрозденко с круглой датой на посту главы 47 региона. Фото: пресс-служба Перминова

Александр Дрозденко отмечает 10-летний юбилей на посту губернатора Ленинградской области. Главу региона поздравил сенатор Совфеда от Ленобласти Сергей Перминов.

«Здоровая политика в здоровом регионе. Это личная заслуга Александра Юрьевича – в руководстве, в провидении, в умении погрузиться до самой сути и соединить потоки и процессы для достижения цели», — приводит слова сенатора Telegram-канал «Тайны Ленинградского двора Z«.

По словам Перминова, губернатору Ленобласти за десятилетие удалось сформировать большую команду опытных профессионалов, которая способна справиться с любыми вызовами и задачами. Он пожелал региону добиться еще многих успехов.

«И от души поздравляю Александра Юрьевича и всех нас с этой круглой датой. Смотрим вперед уверенно!», — заключил Перминов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ленобласть отправила спецтехнику в Енакиево для восстановления дорог.