Ленобласть отправила спецтехнику в Енакиево для восстановления дорог

Ленобласть отправила спецтехнику в Енакиево для восстановления дорог
Ленобласть отправила в Енакиево дорожну технику. Фото: gov.spb.ru

Власти Ленинградской области продолжают помогать городу Енакиево в ДНР, над которым взяли шефство.

Как сообщает Телеграм-канал «ЛенТVZ4«, из областного поселка Ушаки в Енакиево отправили фактически дорожную технику, которая поможет восстановить разрушенные дороги. Спецтранспорт доставляют сотрудники, нацеленные на работу. Они едут в Енакиево на три месяца, после чего вернутся обратно.

Глава регионального дорожного комитета Денис Седов, который сам недавно побывал на Донбассе, призвал водителей из Ленобласти очень чувствительно отнестись к местному населению: «От вас зависит то, как примут Россию там».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ленинградская область решила взять шефство над Енакиево в ДНР. Перед Ленобластью стоит задача восстановить разрушенные здания и провести интеграцию жителей Енакиево в российскую ментальность.

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