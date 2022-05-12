Губернатор Ленобласти обсудил вопросы взаимодействия с руководством города Енакиево в ДНР

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел онлайн-совещание с главой администрации подшефного города Енакиево в ДНР Романом Храменковым.
Как сообщает телеканал «ЛенТВ24», в донецкий город уже прибыла группа представителей правительства Ленобласти, среди которых вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк, глава комитета по дорожному хозяйству Денис Седов и глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.
По словам Данилюк, последние несколько дней делегация работала в напряженном режиме — по 17-18 часов в сутки. Областные чиновники осматривали город, знакомились с местными жителями, а также определяли виды и размер первоочередной помощи.
Перед Ленобластью стоит задача восстановить разрушенные здания и провести интеграцию жителей Енакиево в российскую ментальность.
Напомним, несколько дней назад Ленобласть взяла шефство над Енакиево.
У Петербурга под шефством пока нет освобожденных населенных пунктов в ЛДНР.