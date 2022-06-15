Глава Минэкономразвития РФ назвал укрепление рубля вызовом для отечественной экономики

Для российской экономики укрепление рубля стало вызовом, считает Министр экономического развития России Максим Решетников.

По мнению Решетникова, в настоящее время формируется новый пакет вызовов для экономики России, и укрепление рубля — один из них. Такими мыслями он поделился в интервью телеканалу «Россия 24».

«Формируется новый пакет вызовов для экономики — в первую очередь это рубль, который чрезмерно укрепился, и он создает проблемы и для наших экспортеров, и для импортеров», — подчеркнул глава МЭР.

Параллельно с этим Решетников заметил, что для большой части экспортеров обстановка на мировом рынке становится несколько мягче из-за высоких цен на некоторые группы товаров. Но все еще остаются предприятия, которым настоящие показатели российской валюты не способствуют в получении необходимой прибыли.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 15 июня Петербургский международный экономический форум принял первых гостей. Юбилейный, 25 ПМЭФ пройдет в Северной столице с 15 по 18 июня на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».