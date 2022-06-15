Глава Минэкономразвития РФ назвал укрепление рубля вызовом для отечественной экономики

Глава Минэкономразвития РФ назвал укрепление рубля вызовом для отечественной экономики
Глава Минэкономразвития РФ назвал укрепление рубля вызовом для отечественной экономики. Фото: economy.gov.ru

Для российской экономики укрепление рубля стало вызовом, считает Министр экономического развития России Максим Решетников.

По мнению Решетникова, в настоящее время формируется новый пакет вызовов для экономики России, и укрепление рубля — один из них. Такими мыслями он поделился в интервью телеканалу «Россия 24».

«Формируется новый пакет вызовов для экономики — в первую очередь это рубль, который чрезмерно укрепился, и он создает проблемы и для наших экспортеров, и для импортеров», — подчеркнул глава МЭР.

Параллельно с этим Решетников заметил, что для большой части экспортеров обстановка на мировом рынке становится несколько мягче из-за высоких цен на некоторые группы товаров. Но все еще остаются предприятия, которым настоящие показатели российской валюты не способствуют в получении необходимой прибыли.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 15 июня Петербургский международный экономический форум принял первых гостей. Юбилейный, 25 ПМЭФ пройдет в Северной столице с 15 по 18 июня на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

максим решетников Минэкономразвитие Россия рубль


 

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