Робот Дуняша, Киркоров и башкирская сода: как начался юбилейный ПМЭФ-2022

Сегодня, 15 июня, Петербургский международный экономический форум принял первых гостей. Юбилейный, 25 ПМЭФ пройдет в Северной столице с 15 по 18 июня на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

Главной темой 2022 года стал поиск новых возможностей в современном мире. На сегодняшний день известно, что участие в форуме подтвердили более 1,2 тысячи российских и около 265 зарубежных компаний из 115 стран.

В среду стенды на площадке форума открыли «Газпром нефть», Российский экспортный центр, Сбербанк, Башкирская содовая компания, «Ростелеком», VK и многие другие.

Звездой так называемого «нулевого» дня стал человекоподобный робот пермской компании «Промобот». Ее зовут Дуняша. В обязанности робота входит подавать гостям мероприятия кофе и мороженое, а также поддерживать непринужденную беседу.

Также не осталась не замеченной вышитая карта России, гигантский арт-проект «Газпром нефти» под названием «Погружаясь в Арктику» и задорная цифровая башкирская сода, смешивающая секретные ингредиенты в миске (секретные потому, что она как сама Дуняша нам о них не рассказывает).

В этом году из расписания форума исключены сессии «Россия – Франция» (Германия, Италия, Финляндия, США), которые в рамках ПМЭФ уже стали традиционными. Как правило, они организовывались торгово-промышленными палатами, бизнес-объединениями и посольствами западных стран.

Однако в 2022 году страной-гостем мероприятия выступает североафриканское государство. До этого посол Египта в России Ихаб Талаат Наср рассказал, что статус его державы в рамках 25-го юбилейного форума откроет широкие возможности для организации совместных деловых мероприятий. Так, Египет представил свой национальный стенд, на котором также можно узнать чуточку больше об истории страны. На ПМЭФ-2022 делегацию Египта, состоящую почти из 50 представителей, возглавил министр промышленности и торговли североафриканского государства Невин Гамия.

На ПМЭФ-2022 сегодня пришел даже Филипп Киркоров. Причем не просто так, а с конкретной целью инвестировать в девелопмент. В рамках ПМЭФ был подписан контракт на строительство в полях Новосаратовки, где будет возведен крупный торгово-развлекательный центр.

Президент России Владимир Путин также выступит на ПМЭФ 17 июня.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что прототип робота Дуняши списали с россиянки Дианы Габдуллиной. Идею на создание подал супруг Дианы, а она «воплотила ее в жизнь». При этом сама Габдуллина отмечает, что процесс очень непростой.