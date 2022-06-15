Гости ПМЭФ могут купить у робота Дуняши кофе и мороженое

Гости ПМЭФ могут купить у робота Дуняши кофе и мороженое. Фото: Gazeta.SPB

Гости ПМЭФ могут купить у робота Дуняши кофе и мороженое. Фото: Gazeta.SPB

Компания Promobot совместно с «Робин Гуд Роботикс» создали человекоподобного робота Дуняшу, которая представлена в рамках Петербургского международного экономического форума в этом году. Гости могут получить от прелестной девушки-робота кофе и мороженое.

Так, любой из гостей форума может получить напиток или мороженое у Дуняши, а пока заказ готовится, робот говорит клиенту комплименты, предлагает послушать музыку и всячески старается поддержать разговор.

«Не забудьте указать меня в своих социальных сетях, когда будете выкладывать, чтобы я к себе репостнула», — просит Дуняша своих гостей.

На стенде человекоподобного робота указано, что она умеет флиртовать с мужчинами, приветливо здороваться с детьми и общаться с девушками, как с лучшими подругами. С Дуняшей, конечно, можно сделать селфи.

Как сообщает «78.ru» прототип такой необычной «кофейни» списали с россиянки Дианы Габдуллиной. Идею на создание подал супруг Дианы, а она «воплотила ее в жизнь». При этом сама Габдуллина отмечает, что процесс очень непростой.

«Беспрерывная сьемка моего лица шла более двух часов» — рассказала россиянка.

Интересно, что за час робот способен сделать 36 порций кофе, 50 порций мороженого и 100 порций напитков.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что народный артист России Филипп Киркоров уже прибыл на ПМЭФ-2022 и поделился своими планами относительно будущего проекта в Ленобласти.