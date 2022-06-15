Главной целью прибытия Киркорова на ПМЭФ-2022 стал проект в Ленобласти

Главной целью прибытия Киркорова на ПМЭФ-2022 стал проект в Ленобласти. Фото: Gazeta.SPB

Главной целью прибытия Киркорова на ПМЭФ-2022 стал проект в Ленобласти. Фото: Gazeta.SPB

Первый «звездный» контракт родится в рамках юбилейного Петербургского международного экономического форума. Народный артист России Филипп Киркоров уже прибыл на место проведения мероприятия и поделился своими планами относительно будущего проекта в Ленобласти.

Певец заявил, что готов поддержать стройку в полях Новосаратовки, — там будет возведен крупный торгово-развлекательный центр. По мнению Киркорова, это станет его личным большим вкладом в развитие российской экономики в условиях кризиса. слова артиста передает «5-tv.ru».

Отмечается, что партнером музыканта по реализации идеи станет его давний знакомый, петербургский предприниматель Михаил Баракин. Соглашение о строительстве будет подписано вместе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

В общей сложности сумма инвестиций составит более 1,5 миллиарда рублей. Удачное завершение проекта может предложить 30 дополнительных рабочих мест. Строительство планируется до конца четвертого квартала 2023 года строительство.

Также Киркоров пообещал, что в рамках его концертного тура по стране при возможности будет проводится поиск новых мест для создания сетей торговых комплексов с целью поднятия экономики.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге начинает работу 25-й Петербургский международный экономический форум, который продлится с 15 до 18 июня.