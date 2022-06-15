В Петербурге 15 июня стартовал юбилейный ПМЭФ

Сегодня, 15 июня, в Северной столице начинает работу 25-й Петербургский международный экономический форум, который продлится с 15 до 18 июня.

В 2022 году главной темой мероприятия является «Новый мир – новые возможности». В рамках ПМЭФ запланировано выступление президента России Владимира Путина, которое состоится 17 июня на пленарном заседании.

Еще за две недели до открытия форума свое участие в мероприятии подтвердили представители 115 стран и территорий, включая Россию.

Деловая программа мероприятия поделена на четыре тематических блока: новый экономический порядок, новые задачи и горизонты экономики России, развитие современных технологий и культурные коды новой реальности. Планируется выступление более 500 спикеров. Кроме того, в мероприятии примут участие представители бизнес-объединений США, Канады, Франции, правительства центральных банков России, Турции, Египта, Венесуэлы и другие, сообщает «RG.RU».

Уже сейчас на ПМЭФ можно наблюдать несколько причудливых объектов. Например, «Промобот» представил человекоподобного робота Дуняшу, которая готовит кофе, рассказывает сказки и танцует. Еще одно явление, приковывающее к себе внимание — это стенд «Газпром нефти», на котором плавают моржи и нарвалы. Отличился огромным стаканом и ложкой стенд РЖД, на котором выведен хештег #Лучшепоездом.

Несмотря на отмену обязательного требования масочного режима для участников ПМЭФ он, все же, рекомендуется.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приедет в Петербург для участия в Международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).