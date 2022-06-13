Президент Казахстана Токаев примет участие в ПМЭФ-2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приедет в Петербург для участия в Международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

Как сообщили в пресс-службе главы Казахстана, Токаев планирует выступить на пленарном заседании петербургского форума 17 июня. Кроме того, лидер страны намерен провести ряд двусторонних встреч.

Отмечается, что Токаев примет участие в мероприятии по приглашению российского президента Владимира Путина.

Юбилейный экономический форум-2022 в Санкт-Петербурге пройдет с 15 по 18 июня. Главная тема форума в этом году: «Новый мир — новые возможности». Свое участие в мероприятии подтвердили представители более 90 стран и представители свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пленарное заседание ПМЭФ с участием президента РФ пройдет 17 июня. Модератором заседания ПМЭФ станет главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.