Пленарное заседание ПМЭФ с участием президента РФ пройдет 17 июня

Уже 17 июня состоится пленарное заседание международного экономического форума с главой государства Владимиром Путиным.

Модератором планерного заседания ПМЭФ станет главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Об этом сообщают РИА.Новости со ссылкой на «Росконгресс».

Отмечается, что главной темой форума станет «Новый мир — новые возможности».

Кроме того в фонде подчеркнули, что тема отражает глобальные изменения, которые ведут к формированию новой экономической модели в мире и предоставляют возможность для диалога со всеми заинтересованными сторонами.

Юбилейный, 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге в период с 15 по 18 июня.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Владимир Путин подписал закон, по которому водители с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней степени тяжести и выше не могут работать в такси.