Путин утвердил закон, запрещающий водителям с судимостью быть таксистами

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому водители с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней степени тяжести и выше не могут работать в такси.

Новым законом, утвержденным президентом, также запрещается водить автобусы и трамваи в случаи, если есть непогашенная или неснятая судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления. Соответствующий документ представлен на официальном интернет-портале правовой информации.

Запрет распространяется на людей, желающих работать водителем автобусов, трамваев и троллейбусов. В случае, если у граждан есть судимость за преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, — они не смогут работать на вышеупомянутых должностях.

Аналогичная мера распространяется на граждан государств-членов ЕАЭС, которые осуждены у себя на родине. Для водителей общий список дополняется судимостями за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой и изнасилования.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 27 мая Путин подписал указ, позволяющий российским компаниям расплачиваться с партнерами из недружественных стран в рублях.