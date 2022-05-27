Путин утвердил временный порядок расчета с иностранными правообладателями в рублях

Путин утвердил временный порядок расчета с иностранными правообладателями в рублях
Путин разрешил платить рублями правообладателям из недружественных стран. Фото: Кремль

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий российским компаниям расплачиваться с партнерами из недружественных стран в рублях.

Документом устанавливается временный порядок исполнения денежных обязательств перед рядом иностранных правообладателей. Компаниям дали право уплачивать платежи путем перечисления средств на специальный рублевой счет.

Такой порядок будет действовать для правообладателей, которые: связаны с недружественными странами; поддержали санкции против России; запретили использование в РФ своих разработок и товарных знаков; ушли из России; дискредитируют вооруженные силы РФ; выражают неуважение к России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин высказался, что думает о заморозке российских активов странами Запада.

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