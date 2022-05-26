Путин: «Воровство чужих активов никогда до добра не доводило»

Воровство чужих активов никогда до добра не доводило, заявил Путин. Фото: сайт Кремля

Воровство чужих активов никогда до добра не доводило, заявил Путин. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин высказался, что думает о заморозке российских активов странами Запада.

По мнению главы государства, воровство чужих активов никогда до добра не доведет. Об этом сообщает ТАСС.

«Воровство чужих активов никогда до добра не доводило, особенно тех, кто это делает», — заявил президент РФ.

До этого Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что странам ЕС удалось удалось заморозить активы Банка России на сумму около 23 миллиарда евро. Подчеркивается, что указанная сумма является «ничтожно малой цифрой по сравнению со 100 миллиардами, замороженными США».

При этом не уточняется, все ли государства Евросоюза предоставили сведения о блокировке активов России Нет пояснений и на тему того, почему Евросоюз смог заморозить «так мало активов» Банка России.