Стал известен размер замороженных Евросоюзом активов ЦБ РФ

Стал известен размер замороженных Евросоюзом активов ЦБ РФ
Стал известен размер замороженных Евросоюзом активов ЦБ РФ. Фото: unsplash

Страны Евросоюза заморозили активы Банка России примерно на сумму 23 миллиарда евро, или 24,5 миллиарда долларов.

Еврокомиссар по делам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны ЕС не только блокировали активы ЦБ РФ на 23 миллиардов евро, но и заморозили материальные активы, например, яхты и виллы, стоимость которых оценивается в 10 миллиардов евро. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Reuters.

При этом не уточняется, все ли государства ЕС предоставили сведения о блокировке российских активов. Нет пояснений и на тему того, почему Евросоюз смог заморозить «так мало активов» Банка России.

До этого министр финансов Антон Силуанов оценивал размер блокированных активов в половину ЗВР России или приблизительно 300 миллиардов долларов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что спикер Государственной Думы Вячеслав Володин внес предложение, в котором говорится о конфискации активов бизнесменов из недружественных стран.

блокировка активов евросоюз Россия санкции


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Житель Мурино попал в реанимацию после ножевого от неизвестного
Семейная пара лебедей Елисей и Любава вернулись в Летний сад
Нейросеть написала музыку на основе больших данных о городах России
Билайн и «Газстройпром» обеспечили связью объекты Бованенковского и ...
Девятилетняя девочка на самокате попала под колеса автомобиля на Ивана Фомина
В подвале на Димитрова закрыли магазин наркотиков и поймали его владельца
Школьники и студенты Петербурга подготовятся к экзаменам лучше благодаря ...
Центробанк РФ обнаружил новую схему мошенничества