Стал известен размер замороженных Евросоюзом активов ЦБ РФ

Страны Евросоюза заморозили активы Банка России примерно на сумму 23 миллиарда евро, или 24,5 миллиарда долларов.

Еврокомиссар по делам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны ЕС не только блокировали активы ЦБ РФ на 23 миллиардов евро, но и заморозили материальные активы, например, яхты и виллы, стоимость которых оценивается в 10 миллиардов евро. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Reuters.

При этом не уточняется, все ли государства ЕС предоставили сведения о блокировке российских активов. Нет пояснений и на тему того, почему Евросоюз смог заморозить «так мало активов» Банка России.

До этого министр финансов Антон Силуанов оценивал размер блокированных активов в половину ЗВР России или приблизительно 300 миллиардов долларов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что спикер Государственной Думы Вячеслав Володин внес предложение, в котором говорится о конфискации активов бизнесменов из недружественных стран.